Дипломная работа по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема "Межрегиональные сопоставления уровня жизни населения" (На примере Новосиборской области и Красноярского Края)

Во вложенном файле метод.указания по выполнению работы(там же примерный ПЛАН работы ,стр.23 )

срок первой главы 17.10

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранные исполнители
lisi4ka79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$130
10 дней
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$150
10 дней
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы
  • Похожие заказы

  • Реферат мирoвое cтрaховое хoзяйство

    Предмет: мирoвое cтрaховое хoзяйство Тема : Bлияние глoбализации мирoвой тoрговли на стрaховые oтношения: сoотношение динaмики мeждународной тoрговли и тeмпов рoста мирoвого рынка стрaхования. Количество страниц: 35 Срoк : 5 дней Вид работы: Реферат В реферате должно быть 35-40 страниц,3 главы + введение и заключение,список литературы,сноски. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая по психологии

    Вид работы: Курсовая раб. (практика) Предмет: Психология Тема: Учет особенностей мышления в обучении подростков Требования к работе: Согласно плана: 1.Мышление как психический процесс. 2.Особенности мышления в подростковом возрасте. 3.Учет особенностей мышления в педагогическом процессе. 4. Практика:рекомедации учителю согласно теме курсовой ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат Антикризисное управление

    Антикризисное управление 17. Роль инноваций в антикризисном управлении. 17.1 Понятие и принципы инновационной деятельности. Инновационный потенциал предприятия и его роль в антикризисном управлении. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Организация предпринимательской деятельности

    Вариант 17. 1. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и телефонных разговоров. Деловой протокол. 2. Прекращение предпринимательской деятельности 3. Практическое задание: 15 стр. к 20.10.10. есть методичка, скину на почту

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Тема 17. Особенности вознаграждения работников в организации В работе необходимо показать сущность вознаграждения и указать его виды. На примере конкретной организации следует рассмотреть особенности вознаграждения различных категорий работников, определить проблемы, воз-никающие в процессе вознаграждения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат на тему Философия

    Требуется реферат на тему ФИЛОСОФИЯ, от 20-25 страниц, сроки 2 - 2,5 недели, проверка и утверждение мною после каждой темы, дабы не уйти в другую сторону)) нужно написать ВРУЧНУЮ! а не качать с интернета, так ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Бюджетный учет - реферат

    Реферат по предмету Бюджетный учет Объем - 15 полных страниц Требования: стандартные (14 шрифт, междустрочный интервал 1,5; поля: верх, низ – 2 см, слева – 3 см, справа 1,5 см) Срок 4 дня При необходимости обязательно внесение коррективов

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад