Графический и веб дизайнер

Привет! Меня зовут Мария. Я занимаюсь графическим дизайном и веб-дизайном. Рисую логотипы и простые картинки в Adobe Illustrator. Работаю с изображениями в Photoshop. Делаю верстку печатной продукции в InDesign. Рисую лендинговые странички и сайты-визитки в Figma.

Если Вам нужно полностью "упаковать" свой бизнес - я с удовольствием Вам в этом помогу. Проведу исследование, предложу варианты логотипов, сверстаю визитки и всю необходимую рекламную продукцию, нарисую сайт, и даже найду программиста, который сделает его для Вас.

Если нужно просто отрисовать логотип или сверстать рекламный баннер - это тоже ко мне. Я открыта для любой интересной задачи!