marydecember27

Мария marydecember27

 
32 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Начинающий сценарист. Пишу сценарии короткометражных фильмов, скетчей, видео для YouTube и рекламных роликов. Готова работать без предоплаты.

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
drop18
Кирилл 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Создать сценарий рекламного ролика спортивного онлайн сервиса
Сложное задание выполнено быстро и в срок. Мария всегда была на связи. Начинающий, но хороший исполнитель.
Кирилл грамотный и ответственный заказчик. Интересная задача, понятное ТЗ, быстрая оплата. Очень рада нашему сотрудничеству!
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