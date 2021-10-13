Начинающий сценарист. Пишу сценарии короткометражных фильмов, скетчей, видео для YouTube и рекламных роликов. Готова работать без предоплаты.
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$10
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Сложное задание выполнено быстро и в срок. Мария всегда была на связи. Начинающий, но хороший исполнитель.
Ответный отзыв
Кирилл грамотный и ответственный заказчик. Интересная задача, понятное ТЗ, быстрая оплата. Очень рада нашему сотрудничеству!