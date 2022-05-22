Услуги которые я предоставляю:
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
♢ Разработка фирменного стиля
♢ Разработка логотипов
♢ Наружная реклама
Архитектурная визуализация
♢ Визуализация торговых точек
♢ Дизайн вывесок
♢ Оформление фасадов
ВЕБ ДИЗАЙН
♢ Лендинги
♢ Интернет магазины
Имею большой опыт работы в рекламной сфере, графическом дизайне и архитектурной визуализации. Мною реализовано огромное количество реальных работающих проектов. Я быстро вникаю в задачу и легко нахожу общий язык с заказчиком.
Разрабатываю только уникальные, качественные графические продукты, всегда предоставляю множество вариантов на выбор.
Если у вас нет опыта работы с дизайнерами, я возьму на себя все технические вопросы.
Перед началом сотрудничества я напишу все условия, уточню все детали проекта и опишу схему работы шаг за шагом.
Работа со мной пройдёт оперативно и продуктивно.
Буду рад сотрудничеству!
Портфолио
- Boot Rate38 просмотров
- Шашлычный дворик53 просмотра
- Рекламное агенство MAGNO45 просмотров
- Строительная компания Bastion47 просмотров
- COFFEE53 просмотра
- WOODIE - Мастерская мебели67 просмотров
- Dommy39 просмотров