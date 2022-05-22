Услуги которые я предоставляю:

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

♢ Разработка фирменного стиля

♢ Разработка логотипов

♢ Наружная реклама

Архитектурная визуализация

♢ Визуализация торговых точек

♢ Дизайн вывесок

♢ Оформление фасадов

ВЕБ ДИЗАЙН

♢ Лендинги

♢ Интернет магазины

Имею большой опыт работы в рекламной сфере, графическом дизайне и архитектурной визуализации. Мною реализовано огромное количество реальных работающих проектов. Я быстро вникаю в задачу и легко нахожу общий язык с заказчиком.

Разрабатываю только уникальные, качественные графические продукты, всегда предоставляю множество вариантов на выбор.

Если у вас нет опыта работы с дизайнерами, я возьму на себя все технические вопросы.

Перед началом сотрудничества я напишу все условия, уточню все детали проекта и опишу схему работы шаг за шагом.

Работа со мной пройдёт оперативно и продуктивно.

Буду рад сотрудничеству!