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Выполню перевод
.НЕМ-РУС / РУС-НЕМ (DE-RU/RU-DE)
.АНГ-РУС
Владение языком:
Немецкий: на уровне носителя языка (С1-С2), сертификат "Бизнес-немецкий"
Английский: продвинутый уровень (С1)
Итальянский: уровень B2
Опыт устного и письменного перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий, с английского на русский), преподавания (немецкий).
Образование:
2009-2013 Магистратура по специальности "Европеистика", Европейский университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере, Германия
2006-2009 Бакалавр "Преподавание немецкого как иностранного/Итальянский язык и литература", университет им. Ф. Шиллера, Йена, Германия
2004-2006 Романо-германская филология (немецкий), неоконченное высшее, Екатеринбург, Россия
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