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Выполню перевод

.НЕМ-РУС / РУС-НЕМ (DE-RU/RU-DE)

.АНГ-РУС

Владение языком:

Немецкий: на уровне носителя языка (С1-С2), сертификат "Бизнес-немецкий"

Английский: продвинутый уровень (С1)

Итальянский: уровень B2

Опыт устного и письменного перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий, с английского на русский), преподавания (немецкий).

Образование:

2009-2013 Магистратура по специальности "Европеистика", Европейский университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере, Германия

2006-2009 Бакалавр "Преподавание немецкого как иностранного/Итальянский язык и литература", университет им. Ф. Шиллера, Йена, Германия

2004-2006 Романо-германская филология (немецкий), неоконченное высшее, Екатеринбург, Россия