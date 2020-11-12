Видеомонтаж

Здравствуйте, готов начать делать монтаж ваших роликов.

Сам я очень люблю монтировать видео и получаю от этого удовольствие, имею опыт видео монтажа и у меня есть желание его сделать еще профессиональней.

Могу грамотно нарезать видео и приправить его нормальной музыкой и гармоничными

вставками и эффектами.

Спектр работ с видео:

- Монтаж: резка, склейка

- Работа с хромакей (замена фона на видео)

- Трекинг

- Добавление переходов, видеоэффектов

- Цветокоррекция

- Наложение музыки

- Добавление титров

- Промо-ролики

- Блоги, свадьбы, семинары, концерты, трейлеры и т.д

- Обучающие ролик

- Наложение титров

- Создание рекламных роликов события, мероприятия, услуги.

- Ролики для YouTube, Instagram, ВКонтакте, ТикТок

- Рендер в требуемом формате