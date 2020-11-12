Здравствуйте, готов начать делать монтаж ваших роликов.
Сам я очень люблю монтировать видео и получаю от этого удовольствие, имею опыт видео монтажа и у меня есть желание его сделать еще профессиональней.
Могу грамотно нарезать видео и приправить его нормальной музыкой и гармоничными
вставками и эффектами.
Спектр работ с видео:
- Монтаж: резка, склейка
- Работа с хромакей (замена фона на видео)
- Трекинг
- Добавление переходов, видеоэффектов
- Цветокоррекция
- Наложение музыки
- Добавление титров
- Промо-ролики
- Блоги, свадьбы, семинары, концерты, трейлеры и т.д
- Обучающие ролик
- Наложение титров
- Создание рекламных роликов события, мероприятия, услуги.
- Ролики для YouTube, Instagram, ВКонтакте, ТикТок
- Рендер в требуемом формате
Портфолио
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