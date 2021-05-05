Занимаюсь Видеомонажем, моушен дизайн, вектор, 3D, 3D анимация, 2D анимация, обработка фото
Занимаюсь видео боле 20 лет, выполню любые работы, от легкого до сложного... Нужен видео ролик, такой который не будет стыдно показать?! Обращайтесь ко мне, я не делаю банальщину, а делаю уникальный контент!
Портфолио
- Персонажная анимация72 просмотра
- Инфографика в виде таблиц86 просмотров
- Инфографика в виде таблиц75 просмотров
- МУЛЬТ ДЛЯ ДЕТЕЙ67 просмотров
- Динамика76 просмотров
- По красоте47 просмотров
- 2D анимация58 просмотров
- Мульт анекдот151 просмотр
Анимация
нет отзывов
$75/час
от $75от 1 дня
#336
Презентации
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
#497
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#1236
Видеомонтаж
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
#1338