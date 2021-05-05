mashaizhan

Мухамедкали mashaizhan

 
46 летКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь Видеомонажем, моушен дизайн, вектор, 3D, 3D анимация, 2D анимация, обработка фото

Занимаюсь видео боле 20 лет, выполню любые работы, от легкого до сложного... Нужен видео ролик, такой который не будет стыдно показать?! Обращайтесь ко мне, я не делаю банальщину, а делаю уникальный контент!

Портфолио
Анимация
нет отзывов
$75/час
от $75от 1 дня
#336
Презентации
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
#497
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#1236
Видеомонтаж
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
#1338