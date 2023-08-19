mashatsr

Мария Царук mashatsr

 
21 годБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Графический и веб дизайнер

Привет, я Маша. Работаю в сфере дизайна 4 года.

Основные направления:

- Оформление соц. сетей

- Баннеры

- Карточки для маркетплейсов

Делаю сочные и красивые работы с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Работа в программах:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Figma.

Пишите, разработаю и для вас красивый, качественный и самое главное индивидуальный дизайн, который привлечет новых клиентов и подписчиков!

FigmaIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $40от 1 дня
#381
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1054