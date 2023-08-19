Графический и веб дизайнер

Привет, я Маша. Работаю в сфере дизайна 4 года.



Основные направления:

- Оформление соц. сетей

- Баннеры

- Карточки для маркетплейсов



Делаю сочные и красивые работы с индивидуальным подходом к каждому клиенту.



Работа в программах:

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Figma.



Пишите, разработаю и для вас красивый, качественный и самое главное индивидуальный дизайн, который привлечет новых клиентов и подписчиков!