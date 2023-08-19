Графический и веб дизайнер
Привет, я Маша. Работаю в сфере дизайна 4 года.
Основные направления:
- Оформление соц. сетей
- Баннеры
- Карточки для маркетплейсов
Делаю сочные и красивые работы с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Работа в программах:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Figma.
Пишите, разработаю и для вас красивый, качественный и самое главное индивидуальный дизайн, который привлечет новых клиентов и подписчиков!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Карточка для маркетплейса1 просмотр
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $40от 1 дня
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Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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