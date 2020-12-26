👋 Привет!

Меня зовут Мария и я начинающий верстальщик из Калининграда, а же занимаюсь монтажем видео, дизайном шапок и логотипов)) Позитивная и увлеченная. Стараюсь следить за миром web-технологий и внедрять в свою работу самые интересные из них. Недавно начала работать на этой бирже, мой опыт работы с сайтами на HTML/CSS (2 года), Photoshop и SonyVegasPro (5 лет), знаю такие языки как Delphi, Python. Знание английского языка на среднем уровне B1.

李 10% скидка за отзыв о работе со мной)

Я люблю свою работу и всех своих заказчиков. Никто не идеален, и поэтому буду рада любой критике, для улучшения качества работы)

Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

______________________________________________________

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по дискорду, ватсап или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Мои кошельки

Visa Сбербанк — 4276 2000 1651 9154

Tinkoff — 5536 9138 8935 0514