👋 Привет!
Меня зовут Мария и я начинающий верстальщик из Калининграда, а же занимаюсь монтажем видео, дизайном шапок и логотипов)) Позитивная и увлеченная. Стараюсь следить за миром web-технологий и внедрять в свою работу самые интересные из них. Недавно начала работать на этой бирже, мой опыт работы с сайтами на HTML/CSS (2 года), Photoshop и SonyVegasPro (5 лет), знаю такие языки как Delphi, Python. Знание английского языка на среднем уровне B1.
李 10% скидка за отзыв о работе со мной)
Я люблю свою работу и всех своих заказчиков. Никто не идеален, и поэтому буду рада любой критике, для улучшения качества работы)
Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
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📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по дискорду, ватсап или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Мои кошельки
- Visa Сбербанк — 4276 2000 1651 9154
- Tinkoff — 5536 9138 8935 0514
Портфолио
- 🎵 Рекламная анимация28 просмотров
- 📷 Фотошоп (несколько моих работ)31 просмотр