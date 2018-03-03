masterlol

Дмитрий Баев masterlol

 
33 годаРоссия/Нижний Новгород
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Занимаюсь настройкой таргетированной рекламы бьющей в цель!

Добрый день! Меня зовут Шехмаметьев Рамиль. Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в ВК, ОК, Facebook / Instagram. 

Ищу заказчика для своего портфолио за Минимальную плату и Отзыв. 

 Соберу самую сочную аудиторию под вашу нишу! 

 Создам эффективные и работоспособные креативы! 

 Работу выполню качественно и в срок! 

Хотите больше продаж? 

Составлю для Вас оптимальную стратегию продвижения. 

Давайте обсудим Ваш проект, пишите!  https://vk.com/write26724266

Я знаю толк в таргетированной рекламе)

Портфолио