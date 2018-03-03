Занимаюсь настройкой таргетированной рекламы!
Добавлена468 просмотров
6 лет назад
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Добрый день! Меня зовут Шехмаметьев Рамиль. Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в ВК, ОК, Facebook / Instagram.
Ищу заказчика для своего портфолио за Минимальную плату и Отзыв.
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Соберу самую сочную аудиторию под вашу нишу!
Создам эффективные и работоспособные креативы!
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