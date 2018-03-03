Добрый день! Меня зовут Шехмаметьев Рамиль. Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в ВК, ОК, Facebook / Instagram.

Ищу заказчика для своего портфолио за Минимальную плату и Отзыв.

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Соберу самую сочную аудиторию под вашу нишу!

Создам эффективные и работоспособные креативы!

Работу выполню качественно и в срок!

Хотите больше продаж?

Составлю для Вас оптимальную стратегию продвижения.

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Давайте обсудим Ваш проект, пишите! https://vk.com/write26724266

Я знаю толк в таргетированной рекламе)