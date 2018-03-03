Занимаюсь настройкой таргетированной рекламы!

Добавлена
6 лет назад
468 просмотров
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Добрый день! Меня зовут Шехмаметьев Рамиль. Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в ВК, ОК, Facebook / Instagram. 

Ищу заказчика для своего портфолио за Минимальную плату и Отзыв. 

 Соберу самую сочную аудиторию под вашу нишу! 

 Создам эффективные и работоспособные креативы! 

 Работу выполню качественно и в срок! 

Хотите больше продаж? 

Составлю для Вас оптимальную стратегию продвижения. 

Давайте обсудим Ваш проект, пишите!  https://vk.com/write26724266

Я знаю толк в таргетированной рекламе)