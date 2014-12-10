Я новичок. Но... Хочу учиться!
Что могу сказать о себе:
- я трудоголик, если нужно сделать, значит сделаю;
- ответственная, если взялась за работу, буду ее выполнять хорошо, так как придерживаюсь правила: если делаешь, то делай лучше всех;
- времени для работы пока у меня мало, т.к. маленький ребенок;
- в написании текстов, пока опыта очень мало, но те которые писала, получались очень даже хорошо;
- грамотность хорошая;
- главное - хочу работать!
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