Я новичок. Но... Хочу учиться!

Что могу сказать о себе:

- я трудоголик, если нужно сделать, значит сделаю;

- ответственная, если взялась за работу, буду ее выполнять хорошо, так как придерживаюсь правила: если делаешь, то делай лучше всех;

- времени для работы пока у меня мало, т.к. маленький ребенок;

- в написании текстов, пока опыта очень мало, но те которые писала, получались очень даже хорошо;

- грамотность хорошая;

- главное - хочу работать!