matanya

Татьяна matanya

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Я новичок. Но... Хочу учиться! 

Что могу сказать о себе:

- я трудоголик, если нужно сделать, значит сделаю;

- ответственная, если взялась за работу, буду ее выполнять хорошо, так как придерживаюсь правила: если делаешь, то делай лучше всех;

- времени для работы пока у меня мало, т.к. маленький ребенок;

- в написании текстов, пока опыта очень мало, но те которые писала, получались очень даже хорошо;

- грамотность хорошая;

- главное - хочу работать!

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга