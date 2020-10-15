Владею такими программами, как Adobe Photoshop, Krita, TVPaint, ToonBoom, знаю основы академического рисунка и стилизации, и конечно же, 12 принципов анимации. Готова адаптироваться к стилистике, которая нужна именно вам! (да да, именно поэтому в портфолио можете увидеть работы, выполненные в абсолютно разных стилистиках)
! Все правки бесплатные, ведь самое главное - качественный результат !
После долгих лет практики и выполнения небольших заказов ко мне пришло осознание, что настало то самое время для выхода в открытый космос, посему с нетерпением жду совместной работы!
Во время нашего сотрудничества вам обеспечена:
- Гарантия выполненной работы
- Соблюдение сроков выполнения
- Постоянная связь (ниже прикреплены контакты)
gmail: [email protected]
telegram: @Matronaf321
vk: https://vk.com/latnelitsep
instagram: @bubureeva
Портфолио
- Векторная иллюстрация61 просмотр
- Стикеры60 просмотров
- Иллюстрация на фотографии59 просмотров
- Иллюстрация для детской афиши70 просмотров
- Иллюстрация под заказ47 просмотров
- Иллюстрация для печати48 просмотров
- Иллюстрация52 просмотра
- Дизайн кролика с тематическими иконками49 просмотров
- Иконки для игры66 просмотров
- Иллюстрация по мотивам "Вселенная Стивена"45 просмотров
- Иллюстрация "Чудо-женщина"52 просмотра
- Иллюстрация "Скейтбордистка"44 просмотра