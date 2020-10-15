matronaf321

Елизавета matronaf321

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ваше желание - моя работа, моя работа - ваше счастье, ваше счастье - мое счастье :о)

          Владею такими программами, как Adobe Photoshop, Krita,  TVPaint, ToonBoom, знаю основы академического рисунка и стилизации, и конечно же, 12 принципов анимации.  Готова адаптироваться к стилистике, которая нужна именно вам! (да да, именно поэтому в портфолио можете увидеть работы, выполненные в абсолютно разных стилистиках)

! Все правки бесплатные, ведь самое главное - качественный результат !

             После долгих лет практики  и выполнения небольших заказов ко мне пришло осознание, что настало то самое время для выхода в открытый космос, посему с нетерпением жду  совместной работы!

         

Во время нашего сотрудничества вам обеспечена:

  • Гарантия выполненной работы
  • Соблюдение сроков выполнения
  • Постоянная связь (ниже прикреплены контакты)
Приступить к работе готова!

gmail: [email protected]

telegram: @Matronaf321

vk: https://vk.com/latnelitsep

instagram: @bubureeva

Портфолио

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Отзывы заказчиков

iMain
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
$2
10 баллов
5 лет назад
Оформление графики для 2D-игры
CorelDRAW
Спасибо, все быстро и качественно, к сотрудничеству рекомендую!
Очень четко и ясно сформулировано задание со своевременной оплатой, крайне советую к сотрудничеству!
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