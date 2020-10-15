Ваше желание - моя работа, моя работа - ваше счастье, ваше счастье - мое счастье :о)

Владею такими программами, как Adobe Photoshop, Krita, TVPaint, ToonBoom , знаю основы академического рисунка и стилизации, и конечно же, 12 принципов анимации. Готова адаптироваться к стилистике, которая нужна именно вам! (да да, именно поэтому в портфолио можете увидеть работы, выполненные в абсолютно разных стилистиках)

! Все правки бесплатные, ведь самое главное - качественный результат !

После долгих лет практики и выполнения небольших заказов ко мне пришло осознание, что настало то самое время для выхода в открытый космос, посему с нетерпением жду совместной работы!

Во время нашего сотрудничества вам обеспечена:

Гарантия выполненной работы

Соблюдение сроков выполнения

Постоянная связь (ниже прикреплены контакты)

gmail: [email protected]

telegram: @Matronaf321

vk: https://vk.com/latnelitsep

instagram: @bubureeva