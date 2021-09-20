Ретушь // Художественная ретушь // Фотогафия
В современном мире, когда значительную часть жизни человек проводит в сети, фотография может стать Вашей визитной карточкой. Она так же важна, как хороший смокинг на вечернем приеме. Занимаюсь бьюти, художественной ретушью. Опыт работы 2 года. Здесь Вы можете сделать заказ, предложить незаурядную идею для обработки.
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Портфолио
- Ретушь, цветокоррекция34 просмотра
- Комплексная ретушь36 просмотров
- Художественная обработка38 просмотров
- Комплексная ретушь29 просмотров
- Бьюти ретушь39 просмотров