Ретушь // Художественная ретушь // Фотогафия

В современном мире, когда значительную часть жизни человек проводит в сети, фотография может стать Вашей визитной карточкой. Она так же важна, как хороший смокинг на вечернем приеме. Занимаюсь бьюти, художественной ретушью. Опыт работы 2 года. Здесь Вы можете сделать заказ, предложить незаурядную идею для обработки.

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