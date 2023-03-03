matyash_aam

Анастасия Матяш matyash_aam

 
21 годУкраина/Пологи
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графический дизайнер. Фотограф

Привет. Я графический дизайнер.

Умения:

  • Создаю макеты графического дизайна, художественного визуального образа.
  • Работала с практической типография, орнаменталистикой, созданием общей композиции.
  • Разрабатываю проекты в digital с нуля.
  • Отличное владение растровыми и векторными графическими редакторами (Adobe Illustrator,Adobe Photoshop,Adobe InDesign ).
  • Умею работать с цветовыми палитрами (CMYK, RAL, RGB, PANTONE).
  • Умею рисовать от руки и на планшете)
  • Работала с брифами, техническими требованиями.
  • Отличные навыки ретуши и цветокоррекции фотографий.
  • Работала с печатными процессами( Брендбуки, памфлет, визитки, брошюры, журналы).
  • Создание стильных презентаций.
Личные качества:

  • Регулярно слежу за актуальными тенденции в графическом и коммуникационном дизайне.
  • Работа в команде.
  • Скорость и качество.
  • Внимание к деталям.
  • Многозадачность. Умение вести несколько проектов одновременно.
  • Саморазвитие, повышение своего профессионального уровня.
  • Ответственность за результат.
  • Желание создавать прекрасное)
InDesignIllustratorPhotoshop