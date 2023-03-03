matyash_aam

Анастасия Матяш matyash_aammatyash_aam
21 годУкраина/Пологи
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графический дизайнер. Фотограф
Привет. Я графический дизайнер.
Умения:
- Создаю макеты графического дизайна, художественного визуального образа.
- Работала с практической типография, орнаменталистикой, созданием общей композиции.
- Разрабатываю проекты в digital с нуля.
- Отличное владение растровыми и векторными графическими редакторами (Adobe Illustrator,Adobe Photoshop,Adobe InDesign ).
- Умею работать с цветовыми палитрами (CMYK, RAL, RGB, PANTONE).
- Умею рисовать от руки и на планшете)
- Работала с брифами, техническими требованиями.
- Отличные навыки ретуши и цветокоррекции фотографий.
- Работала с печатными процессами( Брендбуки, памфлет, визитки, брошюры, журналы).
- Создание стильных презентаций.
- Регулярно слежу за актуальными тенденции в графическом и коммуникационном дизайне.
- Работа в команде.
- Скорость и качество.
- Внимание к деталям.
- Многозадачность. Умение вести несколько проектов одновременно.
- Саморазвитие, повышение своего профессионального уровня.
- Ответственность за результат.
- Желание создавать прекрасное)