https://maus000.photopr.ru/album/Работы - примеры моих работ, сделаю для Вас мерч!

Работаю в сфере графического дизайна 3 года, разработка:

- вашего мерча (брендированной продукции: одежда, значки, шопперы и пр.);

- логотипов;

- оформления грамот, дипломов;

- дизайна социальный сетей (шаблоны для Вконтакте, instagram)

- минималистичных рисунков.

В основном работаю в векторной графике (вне зависимости от увеличения/уменьшения работы - качество картинки не меняется), в растровой графике тоже работаю. Используемые в основном программы - Illustrator, Photoshop.

Портфолио - https://maus000.photopr.ru/album/Работы