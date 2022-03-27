https://maus000.photopr.ru/album/Работы - примеры моих работ, сделаю для Вас мерч!
Работаю в сфере графического дизайна 3 года, разработка:
- вашего мерча (брендированной продукции: одежда, значки, шопперы и пр.);
- логотипов;
- оформления грамот, дипломов;
- дизайна социальный сетей (шаблоны для Вконтакте, instagram)
- минималистичных рисунков.
В основном работаю в векторной графике (вне зависимости от увеличения/уменьшения работы - качество картинки не меняется), в растровой графике тоже работаю. Используемые в основном программы - Illustrator, Photoshop.
Портфолио - https://maus000.photopr.ru/album/Работы
Я против войны в Украине!