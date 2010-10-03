mavka_mavka

Оля Глущенко mavka_mavka

 
35 летУкраина/Кременчуг
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Договор в электронном виде
Отличный исполнитель. Сделала все в срок, не отвлекала по мелочам. Настоящий профи. рекомендую.