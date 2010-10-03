Договор в электронном виде

$12
Редактирование и КорректураЗавершен7 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 3 страницы сфотканого текста договора, мне он нужен в электронном виде. Язык договора - украинский. текст нужен через 8 часов (перед моим отъездом в Москву)

Оплата безопастная сделка, либо по факту. в атаче фотка - но реально качество лучше, ибо из за ограничение (Размер — до 2 Мб) на сайт пришлось копировать в гиф формате. а в пейнте когда я сохранил - качество испортилось ((((

Исполнителю я вышлю по почте круче фотки.

Срок до 6 вечера по мск.

13 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
mavka_mavka
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Отличный исполнитель. Сделала все в срок, не отвлекала по мелочам. Настоящий профи. рекомендую.