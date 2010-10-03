Договор в электронном виде

Есть 3 страницы сфотканого текста договора, мне он нужен в электронном виде. Язык договора - украинский. текст нужен через 8 часов (перед моим отъездом в Москву)

Оплата безопастная сделка, либо по факту. в атаче фотка - но реально качество лучше, ибо из за ограничение (Размер — до 2 Мб) на сайт пришлось копировать в гиф формате. а в пейнте когда я сохранил - качество испортилось ((((

Исполнителю я вышлю по почте круче фотки.

Срок до 6 вечера по мск.