Редактирование/корректировка

Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок288 просмотров
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Есть проект http://www.avtosud.ru/. Необходимо произвести корректировку размещенных текстов, сделать их более читабельными без потери оптимизации на "ключевики", поправить орфографию и пунктуацию.

13 лет назад
roschin
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад