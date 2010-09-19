Отредактировать названия разделов сайта

$5
Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки178 просмотров
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Есть 650 разделов с подразделами, некоторые из них написаны не корректно. Нужно исправить.

13 лет назад
php_prog
Павел 
33 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Ольга без проблем выполнила тестовое задание, после чего быстро и очень качественно сделала работу. При этом ТЗ было понято с первого раза и без задавания лишних вопросов. Обязательно в дальнейшем продолжим сотрудничество.
Спасибо, было интересно. Павел работает четко и честно. Рекомендую.
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