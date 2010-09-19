Отредактировать названия разделов сайта

Есть вордовский файл, в который перекинут английский текст из pdf (около 20 м/п страниц). При экспорте Word везде расставил концы абзацев. Нужно удалить ненужные концы абзацев и переносы, которые там остались. Это довольно срочно. Оплата ...
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Есть 650 разделов с подразделами, некоторые из них написаны не корректно. Нужно исправить.
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