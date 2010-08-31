Необходимо распознать, отредактировать и отформатировать 3 отсканированных страницы на украинском языке.
Расшифровка аудио в текст (mp3 -> doc) Украина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только для Украины, т.к. большая часть текста на украинском языке - никакой дискриминации.
Требуется расшифровать аудио в текст. Всего есть 6 кусков по 15 минут каждый. Возможно, выберу несколько исполнителей. Стоимость работы 400 рублей за час расшифровки.
Просьба в ответе на проект указать:
1. Опыт работы в данной области.
2. Сколько возьмёте кусков (каждый по 15 минут).
3. Как быстро можете сделать. Сделать желательно в течение 4-5 часов с начала получения задания, поэтому прошу здраво оценивать свои возможности.
Во вложении инструкция по выполнению, почти ТЗ.
Спасибо.
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