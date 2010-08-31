Расшифровка аудио в текст (mp3 -> doc) Украина

Только для Украины, т.к. большая часть текста на украинском языке - никакой дискриминации.

Требуется расшифровать аудио в текст. Всего есть 6 кусков по 15 минут каждый. Возможно, выберу несколько исполнителей. Стоимость работы 400 рублей за час расшифровки.

Просьба в ответе на проект указать:

1. Опыт работы в данной области.

2. Сколько возьмёте кусков (каждый по 15 минут).

3. Как быстро можете сделать. Сделать желательно в течение 4-5 часов с начала получения задания, поэтому прошу здраво оценивать свои возможности.

Во вложении инструкция по выполнению, почти ТЗ.

Спасибо.