Распознать и отредактировать 3 скана (укр.язык)

$8
Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок342 просмотра
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Необходимо распознать, отредактировать и отформатировать 3 отсканированных страницы на украинском языке.

13 лет назад
jugador
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Igorio
Игорь 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
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