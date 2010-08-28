PDF в HTML

Есть книга в PDF нужно ее в html (css). Можно с помощью автоматического конвертера, но важно, чтобы верстка была как в пдф и ровная.

Нужно сделать 2 варианта разными шрифтами (побольше и поменьше), расставляя теги. Делать нужно в двух расрешениях. (вертикальный и горизонтальный поворот экрана) - технологию объясню.

Объем пдф - 400 страниц. Картинок - около 100 по все книге. PDF для типографии, поэтому там по краям могут быть отметки - их не должно быть.

Нужен аккуратный и быстрый исполнитель.

Срок - с учетом того, что это делается на автоматическом конвертере - около 1-2 дней, включая проверку. Первые страницы должны быть к утру.

Пишите ваши предложения по бюджету и срокам.

Оплата - сбс или вмз.