PDF в HTML

Есть такая работа: Даю вам переведенный текст программой с украинского на русский. Вам нужно его проверить на ошибки, если есть исправить. Также если непонятна суть предложения - изменить его. Но таких маловато. Работа довольно таки не сложная. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть книга в PDF нужно ее в html (css). Можно с помощью автоматического конвертера, но важно, чтобы верстка была как в пдф и ровная.
Нужно сделать 2 варианта разными шрифтами (побольше и поменьше), расставляя теги. Делать нужно в двух расрешениях. (вертикальный и горизонтальный поворот экрана) - технологию объясню.
Объем пдф - 400 страниц. Картинок - около 100 по все книге. PDF для типографии, поэтому там по краям могут быть отметки - их не должно быть.
Нужен аккуратный и быстрый исполнитель.
Срок - с учетом того, что это делается на автоматическом конвертере - около 1-2 дней, включая проверку. Первые страницы должны быть к утру.
Пишите ваши предложения по бюджету и срокам.
Оплата - сбс или вмз.
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