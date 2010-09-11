Распознать\набрать текст из pdf

Есть pdf файл на 52 страницы, русский текст. Пример одной из таких страниц приложен. Качество не очень. Потребуется достаточно много вычитки и набора. Указывайте пожалуйста цену и сроки за выполнение этого проекта. На выходе требуется Word файл, без ошибок в тексте.

Предпочтение небольшой цене и хорошему качеству, разумеется. В дальнейшем может быть много таких проектов.

Указывайте пожалуйста вашу _цену_ и _сроки_ выполнения этого проекта. Без этих данных заявки рассматриваться не будут. Любые вопросы - в ЛС.