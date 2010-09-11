Распознать\набрать текст из pdf

Редактирование и КорректураЗавершен17 заявок567 просмотров
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Есть pdf файл на 52 страницы, русский текст. Пример одной из таких страниц приложен. Качество не очень. Потребуется достаточно много вычитки и набора. Указывайте пожалуйста цену и сроки за выполнение этого проекта. На выходе требуется Word файл, без ошибок в тексте.

Предпочтение небольшой цене и хорошему качеству, разумеется. В дальнейшем может быть много таких проектов.

Указывайте пожалуйста вашу _цену_ и _сроки_ выполнения этого проекта. Без этих данных заявки рассматриваться не будут. Любые вопросы - в ЛС.

13 лет назад
Chomsky
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kirishok
Кира 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Задание было выполнено с отличным качеством и очень быстро! Ответственный подход к проекту. Надеюсь будем сотрудничать дальше.
Четкое задание и своевременная оплата - что еще нужно от хорошего заказчика :) Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
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