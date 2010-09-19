Необходимо расшифровать аудиозаписи (на пленку записано проведение уроков) и заполнить таблицу, в которой следующие графы - тема, цель урока, этапы урока и дата начала этапа, деятельность учителя, деятельность учащихся.

после этого нужно заполнить графу "анализ и примечания" - напротив каждого этапа урока нужно написать, с точки зрения педагогики и психологии, что у учащихся развивается и воспитывается.