Сайт на англ. яз: Проверить ошибки

Редактирование и КорректураЗакрыт11 заявок429 просмотров
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На английском языке необходимо проверить 5-10 страниц текста на предмет грамматических и смысловых ошибок.

Линк сайта: 401krollover-ira DOT com (без пробелов, вместо DOT точка)

13 лет назад
romdev
Роман 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Работать з заказчиком понравилось. Все четко. Всем рекомендую.