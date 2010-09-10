Корректировка 20 текстов

Есть 650 разделов с подразделами, некоторые из них написаны не корректно. Нужно исправить.
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Вот пример текста, это машинный перевод:
От угрей Больше программа не страдает Майк Уолден к лечению Ваших угрей навсегда. Ждите, навсегда? Это может действительно вылечить угри навсегда? Читайте больше, чтобы узнать.
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Майк Уолден наконец развил программу к лечению угрей надолго. Его программу не называют Угрями Больше. Этот ebook был фактически развит, потому что Майк Уолден был уже расстроен так называемым лечением угрей, которое он попробовал, который все они выдавали подведенные результаты. Запутанный? Фактически, Майк Уолден также пострадал от этого вида проблем с кожей. Его лицо было настолько красным и полным прыщей, что у него не было никакого пространства, уехал в новые прыщи, чтобы выйти. Как я сказал, он попробовал все дорогие препараты и лечение из отчаяния, и не одного из них следовавший. Так, он развивал программу Acne No More из обширного и полного эмпирического экспериментирования и исследования. Он использовал эту программу, чтобы лечить его собственные угри, и теперь его лицо является уже без пятен и безмасляным. у
программа нет сопровождающих побочных эффектов, в отличие от другого лечения, которое Вы, возможно, уже попробовали. Так, Вы не должны были бы волноваться о дополнительном дискомфорте, следуя за этой программой. Это на 100 % естественно; поэтому, это не позволяет Вам использовать препараты, сливки, мази, антибиотики, и другое обычное лечение угрей. С этим Вы не будете тратить впустую свои деньги на этих видах продуктов больше.
программа Майка Уолдена очень умен и уникален, так как это использует целостный подход. Это смотрит на проблему в целом. Его многомерный подход лечит первопричины Ваших угрей, не только симптомы. Другие традиционные методы лечения используют одномерный подход, что означает, что это только занимается на одном факторе причины проблемы. Так, это лечение, вероятно, потерпело бы неудачу.
Мужчины и женщины, которые купили и попробовали программу Майка Уолдена, дали позитивные отклики. Сайт Майка Уолдена фактически полон историй успеха и обзоров от его клиентов, благодарящих его и говорящих, как их угри закончились через 2 месяца после использования программы. Для меня их свидетельства - доказательство.
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И не забывайте, что это правка, я не прошу ничего писать, поэтому цена типа 1$ за 1000 - вообще не рассматривается!
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