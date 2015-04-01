Распределение текста в ячейках EXCEL

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки265 просмотров
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Здравствуйте. Есть 194 объявления в 2-х ячейках по 35 и 70 символов максимум соответственно. Нужно текст объявления разбить

на 3 ячейки по 25,35,35 символов максимум соответственно. Ячейки со счетчиками уже подготовлены в таблице (вложенный файл EDIT2.xls, фрагмент таблицы из 1-го объявления). Также нужно отредактированный текст продублировать копипастом в остальные строки с этим объявлением.

13 лет назад
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
zier
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена качественно и в срок.