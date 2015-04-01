Распределение текста в ячейках EXCEL

Здравствуйте. Есть 194 объявления в 2-х ячейках по 35 и 70 символов максимум соответственно. Нужно текст объявления разбить

на 3 ячейки по 25,35,35 символов максимум соответственно. Ячейки со счетчиками уже подготовлены в таблице (вложенный файл EDIT2.xls, фрагмент таблицы из 1-го объявления). Также нужно отредактированный текст продублировать копипастом в остальные строки с этим объявлением.