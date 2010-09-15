Требуется срочно набрать текст с аудио

Нужно вычитать для печати корпоративную газету, восемь полос формата А4.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется до утра набрать в текстовый формат, с аудио записи.
Продолжительность 1 час 45 минут.
Цена за весь проект 600 рублей. Если выполните более быстро, гарантирована премия.
Перевод на вебмани Рублевый сразу же после проверки, нужно распознать качественно, а не кабы как.
С уважением, Вадим.
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