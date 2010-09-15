Требуется срочно набрать текст с аудио

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок402 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется до утра набрать в текстовый формат, с аудио записи.

Продолжительность 1 час 45 минут.

Цена за весь проект 600 рублей. Если выполните более быстро, гарантирована премия.

Перевод на вебмани Рублевый сразу же после проверки, нужно распознать качественно, а не кабы как.

С уважением, Вадим.

13 лет назад
Sens40
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад