Требуется срочно набрать текст с аудио

Требуется до утра набрать в текстовый формат, с аудио записи.

Продолжительность 1 час 45 минут.

Цена за весь проект 600 рублей. Если выполните более быстро, гарантирована премия.

Перевод на вебмани Рублевый сразу же после проверки, нужно распознать качественно, а не кабы как.

С уважением, Вадим.