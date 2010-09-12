Курсовая ДВС Основы теории раб.процессов

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Предмет: Основы теории раб.процессов двигателей внутр.сгорания

Вид работы: Курсовая (практическая часть)

Требования: решение всех тем, кроме 7,13,14, только задачи, в исходных

данных номер п/п 8, вар.1

Задание здесь: http://files.mail.ru/47WO0Q

Срок сдачи: 4 октября

Стоимость: ждем от вас

13 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
IVAN8619
Иван 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1000
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