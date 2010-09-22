Нужно набрать текст с картинки

Редактирование и КорректураЗавершен26 заявок494 просмотра
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В общем вот картинка. С нее надо набрать весь текст.

13 лет назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Сделала быстро и качественно! Полностью доволен работой!
Спасибо за работу. Четкое задание, с оплатой проблем не возникло. Рекомендую.