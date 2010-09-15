Работа для корректора

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт17 заявок367 просмотров
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Нужно вычитать для печати корпоративную газету, восемь полос формата А4.

13 лет назад
astyle
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
lyna30
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня