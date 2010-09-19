Работа для корректора

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки206 просмотров
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Здравствуйте,

имеются pdf-буклеты - 24 страницы крупного текста с фотографиями (рус).

Нужно проверить орфографию, пунктуацию, дефекты изображений и прочее.

Интересует строго качественная и быстрая работа!

Пожалуйста, указывайте в заявках примеры ваших работ.

13 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад