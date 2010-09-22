Редактирование и корректировка статей сайта

Редактирование и КорректураЗакрыт16 заявок330 просмотров
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Необходимо довести до читабельного вида и корректного с точки зрения грамматики и пунктуации вида уже имеющиеся статьи сайта http://www.avtosud.ru/, не ухудшив (улучшив) оптимизацию под "ключевики".

13 лет назад
roschin
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад