Редактирование и корректировка статей сайта

Есть проект http://www.avtosud.ru/. Необходимо произвести корректировку размещенных текстов, сделать их более читабельными без потери оптимизации на "ключевики", поправить орфографию и пунктуацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо довести до читабельного вида и корректного с точки зрения грамматики и пунктуации вида уже имеющиеся статьи сайта http://www.avtosud.ru/, не ухудшив (улучшив) оптимизацию под "ключевики".
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, имеются pdf-буклеты - 24 страницы крупного текста с фотографиями (рус). Нужно проверить орфографию, пунктуацию, дефекты изображений и прочее. Интересует строго качественная и быстрая работа! Пожалуйста, указывайте в заявках примеры ваших работ.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо расшифровать аудиозаписи (на пленку записано проведение уроков) и заполнить таблицу, в которой следующие графы - тема, цель урока, этапы урока и дата начала этапа, деятельность учителя, деятельность учащихся. после этого нужно заполнить графу "анализ и ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть 194 объявления в 2-х ячейках по 35 и 70 символов максимум соответственно. Нужно текст объявления разбить на 3 ячейки по 25,35,35 символов максимум соответственно. Ячейки со счетчиками уже подготовлены в таблице (вложенный файл EDIT2.xls, ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется до утра набрать в текстовый формат, с аудио записи. Продолжительность 1 час 45 минут. Цена за весь проект 600 рублей. Если выполните более быстро, гарантирована премия. Перевод на вебмани Рублевый сразу же после проверки, ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно вычитать для печати корпоративную газету, восемь полос формата А4.Закрыт13 лет назад
Предмет: Основы теории раб.процессов двигателей внутр.сгорания Вид работы: Курсовая (практическая часть) Требования: решение всех тем, кроме 7,13,14, только задачи, в исходных данных номер п/п 8, вар.1 Задание здесь: http://files.mail.ru/47WO0Q Срок сдачи: 4 октября Стоимость: ждем от васЗакрыт13 лет назад
В общем вот картинка. С нее надо набрать весь текст.Завершен13 лет назад
На английском языке необходимо проверить 5-10 страниц текста на предмет грамматических и смысловых ошибок. Линк сайта: 401krollover-ira DOT com (без пробелов, вместо DOT точка)Закрыт13 лет назад
- $10
Вот пример текста, это машинный перевод: От угрей Больше программа не страдает Майк Уолден к лечению Ваших угрей навсегда. Ждите, навсегда? Это может действительно вылечить угри навсегда? Читайте больше, чтобы узнать. <::> Майк Уолден наконец развил ...Закрыт13 лет назад