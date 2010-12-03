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Исправление ошибок в тексте по сварке и металлам
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Пример текста:
В процессе отжпга электролитически осажденного железа концентрация вакансий иопрерывно уменьшается, приближаясь к равновесному значению. Перемещение избыточных вакансий вызывает диффузионные перемещения атомов. Полное описание этого процесса с учетом зависимости коэффициента диффузии от времени пока не получено, однако некоторые эксперименты свидетельствуют о большой роли вакансий, зафиксированных закалкой [15] и электроосаждением [16; 96] в процессах, скорость которых определяется диффузией. В электролитических осадках железа проиесс ускоренной диффузии между основой и покрытием, в зависимости от условий электролиза, может происходить: 1) без образования диффузионной зоны; 2) с образованием диффузионной зоны; 3) с образованием диффузионной зоны и изменением состава в сторону основы (катода) за зоной. Качественный анализ процесса диффузии и его видов, указанный выше, проведенный для выбора методики ж следований в соответствии с данными механических испытаний на удар, отрыв, изгиб и перегиб, показал, что сцепление покрытия с основой, осуществленное с образованием диффузионной зоны, прочнее, чем прочность самих покрытий. Об этом свидетельствуют ультразвуковые испытания образцов на кавитационный износ (см. ниже). Применение метода оценки сцепляемости электролитических осадков с основой по образованию диффузионной зоны в микрошлифе поперечного сечения системы катоднокрытие ускоряет проведение испытаний на сцепляемость без привлечения специального оборудования. Практическое использование предложенного способа сводится к контролю процесса диффузии в микрошлифе, покрытие которого осуществляется параллельно нанесению покрытия на образец (изделие) [95]. Образование на микрошлифе диффузионной зоны дает основание считать, что процесс диффузии с образованием диффузионной зоны имел место и'^на образце (детали), а это в свою очередь гарантирует хорошее качество сцепления покрытия с деталью. Сила сцепления, наряду с условиями электролиза i! подготовки покрываемой поверхности, зависит от вели чины и знака внутренних напряжений, а также от конфигурации детали [9; 75; 76; 77]. В процессе электроосаждения железа на внутреннюю поверхность цилиндра остаточные напряжения растяжения способствуют улучшению их сцепляемости с основой. После осаждения, покрытие, сжимаясь, стремится оторваться от основы, но этому препятствует прочное сцепленпе, образованное между ними в процессе электрокристаллизации. При плохой подготовке поверхности цилиндра сцепление осадка значительно ухудшается. В этом случае сжимающийся осадок электролитического железа может оторваться от основы целиком в форме цилиндра. Железные покрытия наружных поверхностей цилиндра ухудшают сцепление от действия напряжений, но после электрокристаллизации осадок, сжимаясь, оказывает дополнительное давление на основу. Такое давление от действия внутренних напряжений осадка, хотя и направлено в сторону цилиндрической детали (основы), но не принимало участия в создании сцепления покрытия с катодом в момент электрокристаллизации. Поэтому при прочих равных условиях сцепление внутренних электролитических железных покрытий цилиндра лучше, чем у наружных [9]. Наличие и роль напряжений (давлений) р в сцеплении покрытий с цилиндрической основой было проверено на покрытиях из вторичного капрона, нанесенного иа металлическую подкладку вибрационным методом. При этом методе металлическая подкладка цилиндрической формы нагревается до определенной температуры и помещается в камеру, где капрон находится во взвешанно.м состоянии (в виде пыли). Камере с порошкообразным капроном сообщается колебательное движение (вибрация), при этом пространство камеры заполняется пылью. Деталь покрывается слоем оплавленного капрона до некоторой толщины с остаточными внутренними напряжениями сжатия [77]. Капрон образует с металлической основой сцепленне благодаря наличию в нем высоких адгезионных сил связи. При затвердевании и остывании покрытия до комнатной температуры объем пленки уменьшается, вследствие чего она стремится сжаться. Сжатию мешает подкладка, с которой покрытие связано адгезионными силами. В результате между ними возникают силы взаимодействия (Р, кгс/см^), направленные в сторону от 96 7—96097
рыва капронового покрытия.
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