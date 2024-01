Web design, modile app design, lending pades

I'm a beginner designer. I am working on personal projects at Figma. I create design of landings, icons, illustrations, logos, banners, etc.

I really want to work in the field of Web design and create unique interfaces.

Я дизайнер-початківець. Працюю над особистими проектами у Figma. Створюю дизайн лендінгів, іконки, ілюстрації, логотипи, банери тощо.

Маю величезне бажання працювати у галузі Веб-дизайну та створювати неповторні інтерфейси.