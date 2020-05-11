Web-девелопер с финансовым бэкграундом
Начинающий web-девелопер с дипломом по "Мировой экономике" со знанием нескольких иностранных языков и многолетним международным опытом работы в области корпоративных финансов и инвестиций. Помимо программирования занимаюсь бизнес-аналитикой и финансовым моделированием.
Оказываю услуги по направлениям:
- Web-Development (front-end: HTML/CSS верстка, создание форм)
- Data Science
HTML/CSS, JavaScript, Liquid, Python
Платформы и фреймворки:
Shopify, Wordpress, Django, Flask, Node.js, React JS
Свободное владение иностранными языками:
Английский, испанский, хорватский (сербский)
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Максим очень крутой и отзывчивый специалист, помимо текущих задач из ТЗ, он внес от себя очень много доработок которые реализовал в нашем проекте. Рекомендовал от себя улучшения и решения которые позволяют задачу решить намного лучше. Всегда на связи и отвечает оперативно на вопросы и возникшие просьбы которые появлялись по ходу работы. Рекомендую как профессионала и компетентного программиста, буду обязательно обращаться еще. Спасибо за сотрудничество и выполненную работу.
Ответный отзыв
Выполнил для данного заказчика небольшую работу по правке сущестующего сайта и настройкт двух форм по приему заявок. Заказчик серьезный, доходчиво поясняет поставленные задачи и ведет адекватный диалог по ходу выполнения работы. Оплата в срок. Без проблем. Рекомендую!
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