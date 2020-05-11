Максим очень крутой и отзывчивый специалист, помимо текущих задач из ТЗ, он внес от себя очень много доработок которые реализовал в нашем проекте. Рекомендовал от себя улучшения и решения которые позволяют задачу решить намного лучше. Всегда на связи и отвечает оперативно на вопросы и возникшие просьбы которые появлялись по ходу работы. Рекомендую как профессионала и компетентного программиста, буду обязательно обращаться еще. Спасибо за сотрудничество и выполненную работу.