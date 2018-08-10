Иллюстрации и Рисунки/ Краткая проза/ Дизайн персонажей для 2D квестов (видеоигр)

Преверженец креатива.Не буду говорить о том, чего не знаю.

Если берусь за что-либо, то стараюсь делать это как можно качественнее.

Стараюсь делать упор на индивидуальность и оригинальность. Грамотность и пунктуация не хромают. Рисунки преимущественно в лайнарте или чб(но с цветом в 2D работать тоже могу).

Работаю чаще всего в Photoshop, иногда в PainToolSai.

Могу рисовать комиксы и иллюстрации для книг, открытки, страницы для ежедневников, концепты персонажей (которых могу и создавать), делать маленькие GIF-анимации.

Спасибо за прочтение, удачи.