Иллюстрации и Рисунки/ Краткая проза/ Дизайн персонажей для 2D квестов (видеоигр)
Преверженец креатива.Не буду говорить о том, чего не знаю.
Если берусь за что-либо, то стараюсь делать это как можно качественнее.
Стараюсь делать упор на индивидуальность и оригинальность. Грамотность и пунктуация не хромают. Рисунки преимущественно в лайнарте или чб(но с цветом в 2D работать тоже могу).
Работаю чаще всего в Photoshop, иногда в PainToolSai.
Могу рисовать комиксы и иллюстрации для книг, открытки, страницы для ежедневников, концепты персонажей (которых могу и создавать), делать маленькие GIF-анимации.
Спасибо за прочтение, удачи.