maxim1770

Максим maxim1770

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Решение задач по програмированию (вуз, школа)

Помощь с программированием.

Быстрая помощь во время зачёта, контрольной работы, экзамена.

Выполнение заданий, тестов на мудл (Moodle).

Решение лабороторных работ, практик, программ, функций по программированию.

Языки:

Python

задачи от яндекс

numpy

pandas

matplotlib

scikit-learn

data science

TKinter

C++

массивы

функции, рекурсия, графы, сортировки

списки, очереди, стеки

ООП, классы, операторы, конструкторы

ЯМП

- ВГУ, факультет прикладной математики и информатики

Цена договорная