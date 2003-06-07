Решение задач по програмированию (вуз, школа)
Помощь с программированием.
Быстрая помощь во время зачёта, контрольной работы, экзамена.
Выполнение заданий, тестов на мудл (Moodle).
Решение лабороторных работ, практик, программ, функций по программированию.
Языки:
Python
задачи от яндекс
numpy
pandas
matplotlib
scikit-learn
data science
TKinter
C++
массивы
функции, рекурсия, графы, сортировки
списки, очереди, стеки
ООП, классы, операторы, конструкторы
ЯМП
- ВГУ, факультет прикладной математики и информатики
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