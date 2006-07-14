Maximaster предлагает услуги по созданию веб-систем и веб-приложений любого уровня сложности: от промо-сайтов, Интернет-магазинов, корпоративных порталов и заканчивая внедрением Internet/Intranet сред. Вторым основным направлением деятельности является комплексное продвижение веб-сайтов в Интернет. Стратегическим направлением деятельности компании является установление и развитие долгосрочных отношений с клиентами, маркетинговая поддержка, обслуживание и расширение созданных web-систем.