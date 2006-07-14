Имеется ряд заказов на изготовление flash-баннеров. Трудоемкость низкая, достаточно базового владения флешем. Навыки дизайнера не нужны, так как работа в большой степени техническая. В случае удачного сотрудничества обеспечим постоянный поток заказов. От вас - стоимость изготовления ...
Maximaster предлагает услуги по созданию веб-систем и веб-приложений любого уровня сложности: от промо-сайтов, Интернет-магазинов, корпоративных порталов и заканчивая внедрением Internet/Intranet сред. Вторым основным направлением деятельности является комплексное продвижение веб-сайтов в Интернет. Стратегическим направлением деятельности компании является установление и развитие долгосрочных отношений с клиентами, маркетинговая поддержка, обслуживание и расширение созданных web-систем.
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- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад