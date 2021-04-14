maximilian10

Максим Кожуринчев maximilian10maximilian10
Навыки:
Создание дизайна рекламных плакатов, постеров , презентаций, инфографики, логотипов
этикеток, обложек книг, анонсов мероприятий, открыток, листовок.
Помимо редакторов Adobe Photoshop , Adobe illustrator , Corel Drow ,
владею программой Power Point и такими графическими редакторами, как
Afalina Desighner , Paint 3- d , Sketch Book .
Пользуюсь дизайнерскими онлайн-сервисами Canva, PIKTOCHART, Easel.ly GRAVIT; Vecteezy Editor, LogoGarden, sumopaint, image bot, sketchpad, vector
paint, vectr, pixrl editor, cleverbrush.
Ссылка на моё портфолио графических работ: https://www.pinterest.ru/mirono1000/pins/
Написание продающих текстов :
У меня лёгкий и ненавязчивый стиль изложения
(в этом можете убедиться почитав мои тексты ), знаю как создавать ПРОДАЮЩИЕ
ЗАГОЛОВКИ в статьях сайта и постах в социальных сетях, прекрасно пишу тексты
оптимизированные ПОД ОПРЕДЕЛЁННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ, пишу ОТЛИЧНЫЕ тексты Е-мэйл
рассылок, создаю ЦЕПЛЯЮЩИЕ и ИНТЕРЕСНЫЕ тексты для Лэндинг-Пэйдж. Изучал много
теоретического материала по копирайтингу, посещал семинары по
интернет-маркетингу, имеются сертификаты (один из них: УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ В
СЕТИ), в создании ПРОДАЮЩЕГО КОНТЕНТА для сайта и социальных сетей мне
помогает мой опыт в активных продажах интернет-рекламы. Создаю «пробивные»
коммерческие предложения по услугам интернет-маркетинга.
Создание презентаций в Power Point
Создание видеороликов.