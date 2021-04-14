maximilian10

Максим Кожуринчев maximilian10

 
42 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн инфографики, рекламных материалов, логотипов, презентаций, написание продающих текстов, видеоролики.

Навыки: 

Создание дизайна  рекламных плакатов, постеров , презентаций, инфографики, логотипов

этикеток, обложек книг, анонсов мероприятий, открыток, листовок.

Помимо редакторов Adobe Photoshop ,   Adobe illustrator ,  Corel Drow , 

владею программой Power  Point   и такими графическими редакторами, как   

Afalina Desighner ,   Paint 3- d , Sketch Book .

Пользуюсь  дизайнерскими онлайн-сервисами  Canva, PIKTOCHART, Easel.ly GRAVIT; Vecteezy Editor, LogoGarden, sumopaint, image bot, sketchpad, vector

paint, vectr, pixrl editor, cleverbrush.   

Ссылка  на  моё портфолио графических работ:   https://www.pinterest.ru/mirono1000/pins/   

  Написание продающих текстов :

У меня лёгкий и ненавязчивый стиль изложения 

(в этом можете убедиться почитав мои тексты ), знаю как создавать ПРОДАЮЩИЕ

ЗАГОЛОВКИ в статьях сайта и постах в социальных сетях, прекрасно пишу тексты

оптимизированные ПОД ОПРЕДЕЛЁННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ, пишу ОТЛИЧНЫЕ тексты Е-мэйл

рассылок, создаю ЦЕПЛЯЮЩИЕ и ИНТЕРЕСНЫЕ тексты для Лэндинг-Пэйдж. Изучал много

теоретического материала по копирайтингу, посещал семинары по

интернет-маркетингу, имеются сертификаты (один из них: УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ В

СЕТИ), в создании ПРОДАЮЩЕГО КОНТЕНТА для сайта и социальных сетей  мне

помогает мой опыт в активных  продажах интернет-рекламы. Создаю «пробивные»

коммерческие предложения по услугам интернет-маркетинга.

Создание презентаций в  Power  Point

Создание видеороликов.

IllustratorPhotoshopИнфографикаSketch