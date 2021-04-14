maximilian10

Дизайн инфографики, рекламных материалов, логотипов, презентаций, написание продающих текстов, видеоролики.

Навыки:

Создание дизайна рекламных плакатов, постеров , презентаций, инфографики, логотипов

этикеток, обложек книг, анонсов мероприятий, открыток, листовок.

Помимо редакторов Adobe Photoshop , Adobe illustrator , Corel Drow ,

владею программой Power Point и такими графическими редакторами, как

Afalina Desighner , Paint 3- d , Sketch Book .

Пользуюсь дизайнерскими онлайн-сервисами Canva, PIKTOCHART, Easel.ly GRAVIT; Vecteezy Editor, LogoGarden, sumopaint, image bot, sketchpad, vector

paint, vectr, pixrl editor, cleverbrush.

Ссылка на моё портфолио графических работ: https://www.pinterest.ru/mirono1000/pins/

Написание продающих текстов :

У меня лёгкий и ненавязчивый стиль изложения

(в этом можете убедиться почитав мои тексты ), знаю как создавать ПРОДАЮЩИЕ

ЗАГОЛОВКИ в статьях сайта и постах в социальных сетях, прекрасно пишу тексты

оптимизированные ПОД ОПРЕДЕЛЁННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ, пишу ОТЛИЧНЫЕ тексты Е-мэйл

рассылок, создаю ЦЕПЛЯЮЩИЕ и ИНТЕРЕСНЫЕ тексты для Лэндинг-Пэйдж. Изучал много

теоретического материала по копирайтингу, посещал семинары по

интернет-маркетингу, имеются сертификаты (один из них: УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ В

СЕТИ), в создании ПРОДАЮЩЕГО КОНТЕНТА для сайта и социальных сетей мне

помогает мой опыт в активных продажах интернет-рекламы. Создаю «пробивные»

коммерческие предложения по услугам интернет-маркетинга.

Создание презентаций в Power Point

Создание видеороликов.