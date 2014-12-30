maximuslegal

Максим maximuslegal

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Все что придумано дизайнером - то и модно!

Здравствуйте. Работаю в таких пакетах программ как: 3D Max, zBrush, AutoCAD, adobePhotoshop, ScetchUP и др. С удовольствием выполню проекты по: моделирование, скульптинг, визуализация предметная, интерьер, экстерьер.

Работаю по разным схемам оплаты.

Предпочтительно Приват24, Webmoney.

Портфолио

Отзывы заказчиков

AgentFire
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$16
10 баллов
10 лет назад
Подобрать текстуру и затекстурить ею 3D модель
Человек отлично выполнил задание! +500 EXP
Четко поставленная задача. Четкие кориктеровки на протяжении выполнения задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Tapki
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Требуются 2 схемы. 3D-графика
Приятно было сотрудничать. Большое спасибо за терпение и понимание. Будем обязательно работать и дальше. Все сделано качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству. Еще раз спасибо! И с наступающим новым годом :)
Было приятно сотрудничать. В процессе работы было согласие и выполнение всех прозьб и условий с обеих сторон. Четко поставленная задача. Отличные кариктировки по ходу работы. А точно) платит деньги) Рекомндую к сотрудничеству. И еще) С новым годом и с рождеством Христовым.)
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва
$13/час
от 5 дней
#71