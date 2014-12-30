Все что придумано дизайнером - то и модно!
Здравствуйте. Работаю в таких пакетах программ как: 3D Max, zBrush, AutoCAD, adobePhotoshop, ScetchUP и др. С удовольствием выполню проекты по: моделирование, скульптинг, визуализация предметная, интерьер, экстерьер.
Работаю по разным схемам оплаты.
Предпочтительно Приват24, Webmoney.
Портфолио
- Подобрать текстуру и затекстурить ею 3D модель.320 просмотров
- NISSAN_QASHQAY309 просмотров
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
10 лет назад
Человек отлично выполнил задание! +500 EXP
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Четкие кориктеровки на протяжении выполнения задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
$25
10 баллов
10 лет назад
Приятно было сотрудничать. Большое спасибо за терпение и понимание. Будем обязательно работать и дальше. Все сделано качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству. Еще раз спасибо! И с наступающим новым годом :)
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. В процессе работы было согласие и выполнение всех прозьб и условий с обеих сторон. Четко поставленная задача. Отличные кариктировки по ходу работы. А точно) платит деньги) Рекомндую к сотрудничеству. И еще) С новым годом и с рождеством Христовым.)
3D-графика
2 отзыва
$13/час
от 5 дней
#71