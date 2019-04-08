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Разработкой сайтов занимаюсь 4 года. Код всегда проходит тест на валидность. Сайты адаптируются под мобильные устройства

Имею опыт в настройке таргетированной рекламы, что позволяет мне лучше понимать ваших потенциальных клиентов и, соответственно, делать сайт специально под вашу целевую аудиторию.

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Мои контакты:

E-mail: [email protected]