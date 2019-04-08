Веб-разработчик. Сайты под ключ, вёрстка по вашему макету и без. Валидный, кроссбраузерный код. Бесплатная консультация.
Разработкой сайтов занимаюсь 4 года. Код всегда проходит тест на валидность. Сайты адаптируются под мобильные устройства
Имею опыт в настройке таргетированной рекламы, что позволяет мне лучше понимать ваших потенциальных клиентов и, соответственно, делать сайт специально под вашу целевую аудиторию.
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Мои контакты:
E-mail: [email protected]
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Все отлично. Спасибо
Ответный отзыв
Илья поставил чёткую задачу, благодаря чему никаких проблем при выполнении заказа не могло возникнуть. Работу оплатил вовремя. Спасибо за сотрудничество и интересный проект!