maxpartnerov

Максим maxpartnerov

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик. Сайты под ключ, вёрстка по вашему макету и без. Валидный, кроссбраузерный код. Бесплатная консультация.

Разработкой сайтов занимаюсь 4 года. Код всегда проходит тест на валидность. Сайты адаптируются под мобильные устройства

Имею опыт в настройке таргетированной рекламы, что позволяет мне лучше понимать ваших потенциальных клиентов и, соответственно,  делать сайт специально под вашу целевую аудиторию.

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Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков
cardlab
Илья 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Верстка одностраничника
Все отлично. Спасибо
Илья поставил чёткую задачу, благодаря чему никаких проблем при выполнении заказа не могло возникнуть. Работу оплатил вовремя. Спасибо за сотрудничество и интересный проект!
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