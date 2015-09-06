Любые тексты на разные темы

Образование высшее: Окончил Ростовский Государственный Университет (ныне Южный Федеральный Университет) в 1998 году по специальности «философ, преподаватель философии».

Занимаюсь журналистикой с 1990 года. Постоянно сотрудничаю с различными СМИ как свободный автор. Работал на радио. Есть навыки написания сценариев радиороликов, текстов для мероприятий, поздравлений, речей, текстов песен, стихов. Много текстов для SEO-оптимизации.

По основной специальности — маркетолог (стаж свыше 20 лет), поэтому готов писать реально продающие материалы, которые интересно читать. Владею навыками аналитической работы, планирования. Работал маркетологом в крупных компаниях сегмента В2В.