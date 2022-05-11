Для меня важны мои клиенты. Гарантированная сдача проектов

Разрабатываю сайты различной сложности. Есть опыт в разработке на CMS WordPress и Bitrix.

Так-же занимаюсь доработкой существующих сайтов.

Знаю и активно практикую JavaScript (es6+), PHP (5, 7), Bootstrap, FlexBox, Less, Sass, Jquery.

Сейчас изучаю React.

Есть опыт работы с Laravel.

Наиболее большой опыт, именно во Front-End разработке.

Адекватно оцениваю свою возможности. Не берусь за проект, если понимаю что не смогу его выполнить