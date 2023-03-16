mayilova_valeria

Завжди готова до роботи! Якісна робота та результат!

Вітаю Вас на своєму аккаунті!

Мене звати Валерія мені 20 років!

Маю велике бажання допомогти Вам, отримати якісно зроблену роботу за короткий термін та хорошу ціну.

Є невеликий досвід роботи з текстом: набір, переклад та редагування.

Коротко про себе:

Творча та цілеспрямована людина. Люблю завершувати справи вчасно та як можна

скоріше, без втрати якості.

Намагаюся наполегливо виконувати роботу

чітко, швидко та якісно!

Не вірите? Переконайтеся самі!

Я за довгострокову співпрацю!