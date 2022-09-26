Требуется разработать дизайн листовки, купона или флаера формата А6 для студии красивых волос M.V.M. Ожидаются креативные решения, которые будут использоваться для распространения. Цену предлагайте.
Дизайн продукции26 заявок
Закрыт
2 года назад
Требуется разработать дизайн листовки, купона или флаера формата А6 для студии красивых волос M.V.M. Ожидаются креативные решения, которые будут использоваться для распространения. Цену предлагайте.
Требуется разработать логотип для студии, специализирующейся на уходе за волосами. Нужно додумать название студии, основываясь на имеющихся набросках. Более подробное ТЗ будет предоставлено исполнителю. Бюджет ограничен.