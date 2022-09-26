mazeika

Марина Мазейка mazeika

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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  • Разработать дизайн купона/флера/листовки/визитки

    Требуется разработать дизайн листовки, купона или флаера формата А6 для студии красивых волос M.V.M. Ожидаются креативные решения, которые будут использоваться для распространения. Цену предлагайте.

    Дизайн продукции26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать логотип студии

    Требуется разработать логотип для студии, специализирующейся на уходе за волосами. Нужно додумать название студии, основываясь на имеющихся набросках. Более подробное ТЗ будет предоставлено исполнителю. Бюджет ограничен.

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    3 года назад