Качественные переводы (английский-русский-украинский),Обработка фото,Съемка

Более 10 лет опыта в переводах:

- Техническей переводы (компьютерная тематика, хард/софт; автомобильная тематика - запчасти, аксессуары; юридическая тематика - учредительные документы, уставы, апостили, доверенности; строительная и инженерная, экономическая, медицинская)

- Синхронный перевод

- Перевод интервью с видео, написание текста

- профессиональный фотограф

- 9 лет опыта в фотографии и пост-обработке

- примеры фоторабот на сайте http://slavakolesnikov.com/

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На бирже фриланса впервые, до этого черпал опыт во время работы в международных компаниях:

- Постоянное общение с носителями языка

- Частые заграничные командировки

- Корпоративный английский (деловой англ.,бизнес-переписка)

Стоимость работы можем обсудить индивидуально, в зависимости от Ваших требований.

Буду рад сотрудничеству!

Подробное резюме можно найти тут http://rabota.ua/cv/4921941

[email protected]