Более 10 лет опыта в переводах:
- Техническей переводы (компьютерная тематика, хард/софт; автомобильная тематика - запчасти, аксессуары; юридическая тематика - учредительные документы, уставы, апостили, доверенности; строительная и инженерная, экономическая, медицинская)
- Синхронный перевод
- Перевод интервью с видео, написание текста
- профессиональный фотограф
- 9 лет опыта в фотографии и пост-обработке
- примеры фоторабот на сайте http://slavakolesnikov.com/
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На бирже фриланса впервые, до этого черпал опыт во время работы в международных компаниях:
- Постоянное общение с носителями языка
- Частые заграничные командировки
- Корпоративный английский (деловой англ.,бизнес-переписка)
Стоимость работы можем обсудить индивидуально, в зависимости от Ваших требований.
Буду рад сотрудничеству!
Подробное резюме можно найти тут http://rabota.ua/cv/4921941
Портфолио
- Предметка/обтравка/галантерея303 просмотра
- Milk separator496 просмотров
- Перевод с английского на русский. Мото bluetooth328 просмотров