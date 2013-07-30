mb0rmann

Вячеслав mb0rmann

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественные переводы (английский-русский-украинский),Обработка фото,Съемка

Более 10 лет опыта в переводах:

- Техническей переводы (компьютерная тематика, хард/софт; автомобильная тематика - запчасти, аксессуары; юридическая тематика - учредительные документы, уставы, апостили, доверенности; строительная и инженерная, экономическая, медицинская)

- Синхронный перевод

- Перевод интервью с видео, написание текста

- профессиональный фотограф

- 9 лет опыта в фотографии и пост-обработке

- примеры фоторабот на сайте http://slavakolesnikov.com/

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На бирже фриланса впервые, до этого черпал опыт во время работы в международных компаниях:

- Постоянное общение с носителями языка

- Частые заграничные командировки

- Корпоративный английский (деловой англ.,бизнес-переписка)

Стоимость работы можем обсудить индивидуально, в зависимости от Ваших требований.

Буду рад сотрудничеству!

Подробное резюме можно найти тут http://rabota.ua/cv/4921941

[email protected]

Портфолио

Отзывы заказчиков

advertPRO1
Нина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
3 отзыва
$400
10 баллов
12 лет назад
Подбор и обработка фото
Сотрудничеством довольны, все выполнено в срок и в полном объеме
сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
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нет отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
#167
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нет отзывов
$5/час
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#1744
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$3/час
от $10от 1 дня
#2607