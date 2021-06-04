Мои профессиональные навыки программирования + Услуги
Здравствуйте. Меня зовут Михаил Браташ. В программировании я уже 8 лет.
В своей работе для backend использую следующее: базы данных Microsoft SQL Server и язык запросов T-SQL, C#, .NET Core.
В работе для frontend - следующее:
- HTML5 и CSS3, в т. ч. Flexbox, Grid, анимации, адаптивность (@media запросы)
- Методология БЭМ
- Препроцессор SASS (стиль SCSS)
- Bootstrap, в основном его сетку (в случае необходимости или по требованию)
- Векторная графика SVG - в спрайтах и инлайново, что дает поддержку для более старых браузеров, например, Internet Explorer
- JavaScript
- Gulp 4
- Git
- Верстаю полностью адаптивный лендинг МАКСИМУМ за 3 дня! А также любые сайты. Примеры работ - в портфолио (ссылка ниже)
- Разрабатываю, программирую и внедряю базы данных любой сложности "под ключ". Выполняю полный цикл работ с базами данных: от проектирования до внедрения и дальнейшей поддержки. Также пишу и оптимизирую SQL-скрипты (triggers, stored procedures, views, joins etc.) любой сложности.
- Могу разработать и внедрить учетную систему. В рамках проекта проведу все работы от сбора требований и проектирования до программирования, внедрения и дальнейшей поддержки.
- С некоторыми примерами моих работ Вы можете ознакомиться в портфолио.