mbratash

Михаил mbratash

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Мои профессиональные навыки программирования + Услуги

Здравствуйте. Меня зовут Михаил Браташ. В программировании я уже 8 лет.

В своей работе для backend использую следующее: базы данных Microsoft SQL Server и язык запросов T-SQL, C#, .NET Core.

В работе для frontend - следующее:

  • HTML5 и CSS3, в т. ч. Flexbox, Grid, анимации, адаптивность (@media запросы)
  • Методология БЭМ
  • Препроцессор SASS (стиль SCSS)
  • Bootstrap, в основном его сетку (в случае необходимости или по требованию)
  • Векторная графика SVG - в спрайтах и инлайново, что дает поддержку для более старых браузеров, например, Internet Explorer
  • JavaScript
  • Gulp 4
  • Git
Услуги:

  • Верстаю полностью адаптивный лендинг МАКСИМУМ за 3 дня! А также любые сайты. Примеры работ - в портфолио (ссылка ниже)
  • Разрабатываю, программирую и внедряю базы данных любой сложности "под ключ". Выполняю полный цикл работ с базами данных: от проектирования до внедрения и дальнейшей поддержки. Также пишу и оптимизирую SQL-скрипты (triggers, stored procedures, views, joins etc.) любой сложности.
  • Могу разработать и внедрить учетную систему. В рамках проекта проведу все работы от сбора требований и проектирования до программирования, внедрения и дальнейшей поддержки.
  • С некоторыми примерами моих работ Вы можете ознакомиться в портфолио.
Больше технической информации обо мне + мое портфолио: https://mbro.slite.com/p/note/789gS6yNWGHAZwursAZ8FG