Мои профессиональные навыки программирования + Услуги

Здравствуйте. Меня зовут Михаил Браташ. В программировании я уже 8 лет.

В своей работе для backend использую следующее: базы данных Microsoft SQL Server и язык запросов T-SQL, C#, .NET Core.

В работе для frontend - следующее:

HTML5 и CSS3, в т. ч. Flexbox, Grid, анимации, адаптивность (@media запросы)

Методология БЭМ

Препроцессор SASS (стиль SCSS)

Bootstrap, в основном его сетку (в случае необходимости или по требованию)

Векторная графика SVG - в спрайтах и инлайново, что дает поддержку для более старых браузеров, например, Internet Explorer

JavaScript

Gulp 4

Git

Услуги:

Верстаю полностью адаптивный лендинг МАКСИМУМ за 3 дня! А также любые сайты. Примеры работ - в портфолио (ссылка ниже)

Разрабатываю, программирую и внедряю базы данных любой сложности "под ключ". Выполняю полный цикл работ с базами данных: от проектирования до внедрения и дальнейшей поддержки. Также пишу и оптимизирую SQL-скрипты (triggers, stored procedures, views, joins etc.) любой сложности.

Могу разработать и внедрить учетную систему. В рамках проекта проведу все работы от сбора требований и проектирования до программирования, внедрения и дальнейшей поддержки.

С некоторыми примерами моих работ Вы можете ознакомиться в портфолио.

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