mc909

Михаил mc909

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

http://vk.com/id1763868

ICQ 1831197

[email protected]

Z227794833080

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Отзывы заказчиков

Webasic
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Нужен фавикон
С работой справился на 10 с плюсом - правда задержал немного по времени и скинул в самый неподходящий момент ( с женой с....м занимался, но работа ведь превыше всего?) Главное что в итоге все остались довольны! Спасибо за работу!
Все по честному, только плюсы.
Ответный отзыв
parhim
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Иллюстрация для чата
Михаил отлично выполнил задание. с первого раза угадал то, что мне нужно. Подкорректировал работу под мои пожелания.Я сам довольно требовательный, но человек удивил. чуть позже закажу еще пару работ. рекомендую.
Только положительные впечатления от работы с этим человеком. Моя идея Александру пришлась по душе, доработали вместе сделали несколько вариантов. Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
Ответный отзыв
Serdg07
Сергей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Шапка для сайта
Сразу понял основную идею дизайна, реализовал быстро, немного подправил - его идея понравилась даже больше, спасибо большое! Если что-то будет нужно ещё - обязательно обращусь уже без конкурса
Очень приятный заказчик. Четкое тз и быстрая оплата. C удовольствием еще поработаю с Сергеем.
Ответный отзыв
skamenev
Сергей 
49 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад
$1
9 баллов
16 лет назад
Баннер 728х90
Михаил участвовал в конкурсе (24 участника) и благодаря одной из трёх работ смог войти в число победителей. Выслушал недостатки и исправил. Гуд.
Это одна из первых моих работ, очень приятно что все ровно как и оговорено. Плюс быстрая обратная связь, здоровая критика и быстрая оплата.
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