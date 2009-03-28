ICQ 1831197
Z227794833080
R101900599585
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
16 лет назад
С работой справился на 10 с плюсом - правда задержал немного по времени и скинул в самый неподходящий момент ( с женой с....м занимался, но работа ведь превыше всего?) Главное что в итоге все остались довольны! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Все по честному, только плюсы.
$15
10 баллов
16 лет назад
Михаил отлично выполнил задание. с первого раза угадал то, что мне нужно. Подкорректировал работу под мои пожелания.Я сам довольно требовательный, но человек удивил. чуть позже закажу еще пару работ. рекомендую.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от работы с этим человеком. Моя идея Александру пришлась по душе, доработали вместе сделали несколько вариантов. Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
$10
10 баллов
16 лет назад
Сразу понял основную идею дизайна, реализовал быстро, немного подправил - его идея понравилась даже больше, спасибо большое! Если что-то будет нужно ещё - обязательно обращусь уже без конкурса
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Четкое тз и быстрая оплата. C удовольствием еще поработаю с Сергеем.
$1
9 баллов
16 лет назад
Михаил участвовал в конкурсе (24 участника) и благодаря одной из трёх работ смог войти в число победителей. Выслушал недостатки и исправил. Гуд.
Ответный отзыв
Это одна из первых моих работ, очень приятно что все ровно как и оговорено. Плюс быстрая обратная связь, здоровая критика и быстрая оплата.